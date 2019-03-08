Как правило, заболевание регистрируется среди плотоядных, но встречается и среди парнокопытных.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии увеличилось количество случаев бешенства у животных. Как сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора, чаще всего заболевание регистрируется среди плотоядных, но встречается и среди парнокопытных.

«Так, к началу марта в республике зарегистрировано 9 случаев бешенства. В аналогичном периоде 2018 года насчитывалось 3 случа», - говорится в сообщении ведомства.

Неблагополучные пункты зарегистрированы в Алнашском, Воткинском, Завьяловском, Игринском, Можгинском, Увинском и Шарканском районах Удмуртии.

«Носителями бешенства в дикой фауне чаще всего являются лисы», - уточнили в Россельхознадзоре.

По информации ведомства, в качестве профилактики необходимо проводить вакцинацию диких и домашних плотоядных животных.