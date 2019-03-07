Двух жителей Ижевска обвинили в поджоге «БМВ»

Сумма ущерба составила 2 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. Двух жителей Ижевска обвиняют в поджоге автомобиля «БМВ». Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Удмуртии.

Инцидент произошел в январе 2019 года по улице 40 лет Победы. Ночью подозреваемые облили машину знакомого горючей смесью и подожгли. Сумма ущерба составила 2 млн рублей.

Очевидцы происшествия обратились в полицию и сообщили приметы автомобиля, на котором приехали подозреваемые. Вскоре злоумышленников удалось задержать.

На время следствия в отношении 30-летнего подозреваемого была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, 24-летнего ранее судимого соучастника арестовали.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 167 УК РФ («Умышленное уничтожение имущества путем поджога») и направлено в Первомайский районный суд.

Поджигателям грозит до 5 лет лишения свободы.