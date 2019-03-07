Жительницу Удмуртии обвинили в избиении 5-летней дочери с психическим заболеванием

Уголовное дело направлено в суд, решается вопрос о лишении женщины родительских прав.

Селты. Удмуртия. В Удмуртии женщину обвинили в избиении 5-летней дочери. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Установлено, что жительница Селтов систематически наносила побои своей дочери с июля по декабрь 2018 года. При этом девочка страдает тяжелым психическим заболеванием и нуждается в постоянном уходе. Кроме того, в один из дней января 2019 года женщина ушла на целый день и оставила ребенка одного в неотапливаемом доме.

Уголовное дело возбудили по статье 156 УК РФ («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним»).

Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу. Решается вопрос о лишении женщины родительских прав.