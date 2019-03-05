play
pause
  • $ 65.8 ↓
  • € 74.74 ↓

Предпринимателя из Удмуртии обвинили в неуплате налогов на сумму почти 3 млн рублей

16:45, 05 марта, 2019
Диана Ворончихина
16:45, 05 марта, 2019
Диана Ворончихина
366
0
#налоги\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#новости\n#деньги\n#финансы и деньги\n#происшествие
Фото: susanin.news
366
0

Мужчина признал вину и возместил ущерб.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске индивидуального предпринимателя обвиняют в неуплате налогов на сумму более 2,7 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

По данным следствия, мужчина занимался продажей игрушек и с 2015 по 2017 годы вносил в налоговые декларации ложные сведения.

В рамках расследования уголовного дела осмотрена и изучена бухгалтерская документация, проведена налоговая экспертиза, допрошены продавцы магазинов. Обвиняемый вину признал и полностью возместил ущерб, причиненный бюджету.

Дело с обвинительным заключением направлено в суд. За совершение преступления предусмотрено наказание до года лишения свободы.

16:45, 05 марта, 2019
Диана Ворончихина
366
0
#налоги\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#новости\n#деньги\n#финансы и деньги\n#происшествие

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Житель Ижевска задохнулся под снегом

17:14, 26 февраля, 2019
4232

Ночные бабочки: юные жительницы Удмуртии стали проститутками ради больших денег

3710
16:40, 27 февраля, 2019

В Удмуртии пес 4 дня просидел привязанным в лесу

3599
11:34, 27 февраля, 2019

Жители Ижевска сообщили о гуляющем по городу медведе

3271
14:38, 28 февраля, 2019

Напугавший жителей Ижевска медведь сбежал из цирка

2799
15:15, 28 февраля, 2019

В России пенсионеры получат соцдоплаты сверх прожиточного минимума

10:15, 26 февраля, 2019
3492

Охранник магазина в Москве выпорол подростков ремнём

3190
19:14, 02 марта, 2019

Российские операторы подняли цены на туры в Турцию на 15%

2171
16:54, 27 февраля, 2019

Власти Екатеринбурга забрали квартиру у мужчины, спасшего 3 детей из пожара

1551
16:15, 28 февраля, 2019

В России снимут продолжение «Брата»

995
09:28, 26 февраля, 2019

Фотографировавшуюся на льдине пенсионерку унесло в море в Исландии

14:08, 02 марта, 2019
3297

В Германии забеспокоились о транзите газа через Украину

1719
11:10, 03 марта, 2019

Американские климатологи предрекли исчезновение облаков через 100 лет

953
19:00, 26 февраля, 2019

В США оштрафовали TikTok на 5,7 млн долларов за сбор данных о детях

806
14:54, 28 февраля, 2019

Экс-министра Израиля осудили на 11 лет за шпионаж в пользу Ирана

792
16:10, 26 февраля, 2019