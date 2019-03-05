Предпринимателя из Удмуртии обвинили в неуплате налогов на сумму почти 3 млн рублей

Мужчина признал вину и возместил ущерб.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске индивидуального предпринимателя обвиняют в неуплате налогов на сумму более 2,7 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

По данным следствия, мужчина занимался продажей игрушек и с 2015 по 2017 годы вносил в налоговые декларации ложные сведения.

В рамках расследования уголовного дела осмотрена и изучена бухгалтерская документация, проведена налоговая экспертиза, допрошены продавцы магазинов. Обвиняемый вину признал и полностью возместил ущерб, причиненный бюджету.

Дело с обвинительным заключением направлено в суд. За совершение преступления предусмотрено наказание до года лишения свободы.