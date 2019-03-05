8 лет житель Удмуртии получал пенсию за умершего отца

За это время он похитил более 1 млн 100 тыс. рублей из Пенсионного фонда.

Камбарка. Удмуртия. Житель Удмуртии 8 лет получал пенсию за умершего отца. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Установлено, что после смерти отца в феврале 2008 года житель Камбарского района не представил в органы ЗАГСа необходимые документы. Вместо этого он сделал поддельную доверенность от имени покойного на право получения за него пенсии, а также фиктивную справку о его нахождении на стационарном лечении в больнице.

С марта 2008 года по июнь 2016 года в почтовом отделении связи в Ижевске он ежемесячно получал деньги в качестве пенсионных выплат за своего отца. Таким образом всего он похитил более 1 млн 100 тыс. рублей из Пенсионного фонда России.

Суд приговорил мужчину к 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года.