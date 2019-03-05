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Житель Ижевска может угодить за решетку на 12 лет за распространение порнографии

10:05, 05 марта, 2019
10:05, 05 марта, 2019
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#Ижевск\n#Прокуратура\n#Удмуртия\n#суд\n#происшествие
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Следствие считает, что молодой человек вел переписку с несовершеннолетними и отправлял им фотографии сексуального характера.

Ижевск. Удмуртия. Житель Ижевска может угодить за решетку на 12 лет за распространение порнографии. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, следствие считает, что молодой человек вел переписку с несовершеннолетними и отправлял им фотографии сексуального характера.

«В период с ноября по декабрь 2017 года 20-летний ижевчанин находил в социальной сети ВКонтакте несовершеннолетних девочек и рассылал им фотоизображения порнографического характера, вел с ними переписку на сексуальные темы», - говорится в сообщении.

От действий молодого человека пострадали 14 девочек в возрасте от 12 до 14 лет и еще трое несовершеннолетних в возрасте от 13 до 17 лет.

Уголовное дело направили в Ленинский суд Ижевска.

10:05, 05 марта, 2019
163
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#Ижевск\n#Прокуратура\n#Удмуртия\n#суд\n#происшествие

 

 

 


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