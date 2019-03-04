Жителя Удмуртии отправили в колонию за пьяную езду

Водитель пытался скрыться от сотрудников ДПС.

Балезино. Удмуртия. Жителя Удмуртии отправили в колонию за езду в пьяном виде. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

В октябре 2018 года подсудимый ехал на автомобиле «ВАЗ 2110» по поселку Балезино. При попытке остановки инспектором ДПС, водитель решил скрыться, но не справился с управлением и опрокинул автомобиль.

Известно, что двумя месяцами ранее мужчина уже привлекался к ответственности за управление машиной в пьяном состоянии.

В отношении 20-летнего жителя Балезино было возбуждено уголовное дело по статье 264.1 («Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения»).

Суд назначил обвиняемому 10 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев.