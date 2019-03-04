В Ижевске должника осудили за дачу взятку судебному приставу

Мужчина получил условный срок и штраф.

Ижевск. Удмуртия. Жителя Ижевска осудили за дачу взятки судебному приставу. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Удмуртской Республике.

Установлено, что должник предлагал должностному лицу деньги, что бы тот закрыл возбужденные в отношении него исполнительные производства.

Мужчине назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком на 2 года. Также ему назначили штраф в размере трехкратной суммы взятки - 300 тыс. рублей.