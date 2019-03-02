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Житель Удмуртии убил мужчину, отвлекавшего его сотрудников от работы

14:52, 02 марта, 2019
Ксения Чернова
14:52, 02 марта, 2019
Ксения Чернова
218
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#суд\n#происшествие\n#убийство
Фото: pxhere.com
218
0

Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Сарапул. Удмуртия. Житель Удмуртии предстанет передл судом за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. Как сообщает Следственное управления СК России по Удмуртской Республике, инцидент произошёл в Сарапульском районе 30 декабря прошлого года.

29-летний мужчина, работавший старшим зоотехником цеха животноводства местного сельхозпредприятия, приехал проверить, как его сотрудники  справляются со своей работой. Однако двое работников выпивали в бытовке с одним из местных жителей.

«При этом животные  на ферме не накормлены, работы по уборке помещения не произведены. Обвиняемый высказал мужчинам претензии по этому поводу и ударил  одного из работников ножом в бедро, причинив легкий вред здоровью, а затем дважды ударил в бедро местного жителя», - отмечают следователи.

Нож повредил артерию, от кровопотери мужчина скончался. По факту случившегося возбудили уголовное дело, обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.

14:52, 02 марта, 2019
Ксения Чернова
218
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#суд\n#происшествие\n#убийство

 

 

 


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