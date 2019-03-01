Бывшего сотрудника УФСИН по Удмуртии оштрафовали за злоупотребление должностными полномочиями

Мужчина внес ложные сведения в договор о оказании услуг.

Ижевск. Удмуртия. Бывшему сотруднику УФСИН России по Удмуртии оштрафовали за злоупотребление должностными полномочиями. Как сообщает пресс-служба прокуратуры республики, данный факт был выявлен во время проверки.

Установлено, что экс-начальник автомобильной базы управления произвел техническое обслуживание по замене моторного масла на личном автомобиле за счет федерального бюджета. В договор об оказании услуг для нужд УФСИН он внес заведомо ложные сведения.

Суд учел материальное положение, состояние здоровья и назначил штраф в 15 тыс. рубле.