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300 часов обязательных работ получил житель Ижевска за вымогательство интимных фото у девочки-подростка

09:47, 01 марта, 2019
Диана Ворончихина
09:47, 01 марта, 2019
Диана Ворончихина
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#дети\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#новости\n#происшествие
Фото: pixabay.com
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Мужчина переписывался с несовершеннолетней в соцсети.

Ижевске. Удмуртия. Жителя Ижевска осудили за то, что он побуждал 15-летнюю девочку к действиям сексуального характера. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

Установлено, что в июне 2017 года 25-летний молодой человек нашел в одной из соцсетей личную страницу потерпевшей, где был указан её возраст. Осужденный начал переписываться с девочкой-подростком. При этом он неоднократно просил школьницу выслать ему интимные фотографии. В противном случае он угрожал, что будет распространять «компрометирующие и порочащие ее репутацию сведения».

Девочка рассказала об этих угрозах родителям, которые обратились в полицию.

«В рамках расследования уголовного дела личность злоумышленника была установлена, по месту его жительства произведен обыск, изъята и осмотрена компьютерная техника, находящаяся в пользовании осужденного, проведены экспертизы», - говорится в сообщении.

Суд назначил мужчине наказание в виде 300 часов обязательных работ.

09:47, 01 марта, 2019
Диана Ворончихина
8
0
#дети\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#новости\n#происшествие

 

 

 


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