Школьницу сбили на пешеходном переходе в Ижевске

Авария произошла на улице Буммашевской.
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на пешеходном переходе сбили 13-летнюю школьницу. О случившемся сообщает первый отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.
Авария произошла днём в среду, 27 февраля, напротив дома №5 по улице Буммашевской. 51-летний водитель «Лады Гранты» сбил 13-летнюю девочку, которая переходила дорогу по «зебре». В результате ребёнок получил травмы.
Карта всех ДТП Удмуртии / Сусанин
Карта ДТП Удмуртии и городов Ижевска, Воткинска, Можги, Сарапула по сводкам ГИБДД, которые произошли начиная с 01 января 2018 года