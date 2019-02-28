Школьницу сбили на пешеходном переходе в Ижевске

Авария произошла на улице Буммашевской.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на пешеходном переходе сбили 13-летнюю школьницу. О случившемся сообщает первый отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

Авария произошла днём в среду, 27 февраля, напротив дома №5 по улице Буммашевской. 51-летний водитель «Лады Гранты» сбил 13-летнюю девочку, которая переходила дорогу по «зебре». В результате ребёнок получил травмы.