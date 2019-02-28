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Школьницу сбили на пешеходном переходе в Ижевске

09:55, 28 февраля, 2019
Ксения Чернова
09:55, 28 февраля, 2019
Ксения Чернова
95
0
#дети\n#ДТП\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#происшествие
Фото: Управление ГИБДД по Удмуртии
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Авария произошла на улице Буммашевской.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на пешеходном переходе сбили 13-летнюю школьницу. О случившемся сообщает первый отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

Авария произошла днём в среду, 27 февраля, напротив дома №5 по улице Буммашевской. 51-летний водитель «Лады Гранты» сбил 13-летнюю девочку, которая переходила дорогу по «зебре». В результате ребёнок получил травмы.

Карта всех ДТП Удмуртии / Сусанин

Карта ДТП Удмуртии и городов Ижевска, Воткинска, Можги, Сарапула по сводкам ГИБДД, которые произошли начиная с 01 января 2018 года


09:55, 28 февраля, 2019
Ксения Чернова
95
0
#дети\n#ДТП\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#происшествие

 

 

 


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