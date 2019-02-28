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В Ижевске задержали злодея, похитившего у ветерана 70 тыс рублей

09:00, 28 февраля, 2019
Ксения Чернова
09:00, 28 февраля, 2019
Ксения Чернова
151
0
#ветераны\n#Ижевск\n#кража\n#Удмуртия\n#происшествие
151
0

Горожанин уже трижды был судим за разбои и грабёж.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске задержали злоумышленника, похитившего у ветерана Великой Отечественной войны 70 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртской Республики.

В ноябре прошлого года мужчина, который работал мастером-установщиком фильтров для воды, приехал в квартиру 88-летнего ветерана, чтобы провести работы по полученной заявке. Устанавливая систему водоочистки, 34-летний злоумышленник заметил, что пенсионер хранит крупную сумму денег на холодильнике.

«Воспользовавшись моментом, когда ветеран находился в другой комнате, мужчина похитил часть из указанных денежных средств в размере 70 000 рублей», - говорится в сообщении.

На выходе из подъезда злоумышленника задержала полиция. Против мужчины возбудили уголовное дело. Стоит отметить, что к тому моменту горожанин уже трижды был судим за разбои и грабёж, из мест лишения свободы освободился только в 2015 году.

Обвиняемый свою вину не признал. Вскоре он предстанет перед судом. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

09:00, 28 февраля, 2019
Ксения Чернова
151
0
#ветераны\n#Ижевск\n#кража\n#Удмуртия\n#происшествие

 

 

 


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