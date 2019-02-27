Госинспекция труда выявила на заводе в Удмуртии 10-миллионную задолженность по зарплатам

Предприятие не выплатило деньги 169 рабочим.

Ижевск. Удмуртия. Госинспекция труда выявила на ООО «Завод радиотехнологического оснащения» в Удмуртии 10-миллионную задолженность по зарплатам. Как сообщает пресс-служба ведомства, предприятие не выплатило деньги 169 рабочим.

«По результатам проверки работодателю выдано предписание с требованием о погашении задолженности по заработной плате», - говорится на сайте инспекции.

Сейчас решается вопрос о привлечении к административной ответственности юрлица. Деньги при этом компания своим сотрудникам выплатила.