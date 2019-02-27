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Госинспекция труда выявила на заводе в Удмуртии 10-миллионную задолженность по зарплатам

15:30, 27 февраля, 2019
15:30, 27 февраля, 2019
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#Ижевск\n#зарплата\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги
Фото: ИА "Сусанин"
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Предприятие не выплатило деньги 169 рабочим.

Ижевск. Удмуртия. Госинспекция труда выявила на ООО «Завод радиотехнологического оснащения» в Удмуртии 10-миллионную задолженность по зарплатам. Как сообщает пресс-служба ведомства, предприятие не выплатило деньги 169 рабочим.

«По результатам проверки работодателю выдано предписание с требованием о погашении задолженности по заработной плате», - говорится на сайте инспекции.

Сейчас решается вопрос о привлечении к административной ответственности юрлица. Деньги при этом компания своим сотрудникам выплатила.

15:30, 27 февраля, 2019
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#Ижевск\n#зарплата\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги

 

 

 


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