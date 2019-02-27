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В Удмуртии рыбаков предупредили об опасности тонкого льда

09:43, 27 февраля, 2019
Диана Ворончихина
09:43, 27 февраля, 2019
Диана Ворончихина
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#МЧС\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#новости\n#лед\n#МЧС России по Удмуртии
Фото: susanin.news
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Также жителям республики напоминают о запрете выезжать на лед на автотранспорте.

Ижевск. Удмуртия. Жителей Удмуртии предупредили об опасности тонкого льда на водоёмах. Как сообщает пресс-служба МЧС России по республике, госинспекция по маломерным судам напоминает о запрете выезда автотранспорта на лед.

Сейчас на водных объектах республики проводится предпаводковый сброс воды. В результате снижения уровня воды на льду могут образоваться трещины и промоины. Также вероятность провалов усиливается обильными снегопадами, которые скрывают опасные места на льду.

Рыбакам на весеннем льду нужно помнить, что нельзя делать много лунок на небольшой площади и собираться большими группами в одном месте.

«Категорически запрещается пробовать прочность льда сильным ударом ноги. Одно из грубых нарушений многих рыбаков – выезжать на лед на автомобилях. Нужно быть предельно внимательными при движении по льду на снегоходах», - говорится в сообщении.

09:43, 27 февраля, 2019
Диана Ворончихина
121
0
#МЧС\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#новости\n#лед\n#МЧС России по Удмуртии

 

 

 


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