В Удмуртии рыбаков предупредили об опасности тонкого льда

Также жителям республики напоминают о запрете выезжать на лед на автотранспорте.

Ижевск. Удмуртия. Жителей Удмуртии предупредили об опасности тонкого льда на водоёмах. Как сообщает пресс-служба МЧС России по республике, госинспекция по маломерным судам напоминает о запрете выезда автотранспорта на лед.

Сейчас на водных объектах республики проводится предпаводковый сброс воды. В результате снижения уровня воды на льду могут образоваться трещины и промоины. Также вероятность провалов усиливается обильными снегопадами, которые скрывают опасные места на льду.

Рыбакам на весеннем льду нужно помнить, что нельзя делать много лунок на небольшой площади и собираться большими группами в одном месте.

«Категорически запрещается пробовать прочность льда сильным ударом ноги. Одно из грубых нарушений многих рыбаков – выезжать на лед на автомобилях. Нужно быть предельно внимательными при движении по льду на снегоходах», - говорится в сообщении.