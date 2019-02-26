play
pause
  • $ 65.26 ↓
  • € 74.09 ↓

Ночевали в подъезде: ушедших из дома школьников нашли полицейские в Ижевске

14:23, 26 февраля, 2019
Анна Торхова
14:23, 26 февраля, 2019
Анна Торхова
123
0
#дети\n#Ижевск\n#розыск\n#полиция\n#Удмуртия\n#школьники
123
0

Мальчиков разыскали в торговом центре на улице Московской.

Ижевск. Удмуртия. Полицейские в Ижевске нашли двух школьников, которые ушли из дома. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

25 февраля в дежурную часть отдела полиции №1 обратилась с заявлением о безвестном исчезновении мать одного из подростков. Она сообщила, что её сын 23 февраля ушел с ночевкой в гости к 11-летнему другу.

На следующее утро мальчики ушли гулять и не вернулись домой. Мобильный телефон был выключен.

Личный состав полиции подняли по сигналу «Сбор». В результате школьников нашли около 19:40 в торговом центре на улице Московской.

Установлено, что ночь с 24 на 25 февраля подростки провели в одном из подъездов жилого дома в Ленинском районе. В настоящее время здоровью подростков ничего не угрожает. Инспекторами проводится проверка, выявляются причины произошедшего.

Решается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности по статье 5.35 КоАП России («Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»).

 

14:23, 26 февраля, 2019
Анна Торхова
123
0
#дети\n#Ижевск\n#розыск\n#полиция\n#Удмуртия\n#школьники

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Удмуртия в минуту: увольнение Килина и ошибочные платежки

18:00, 19 февраля, 2019
4897

Глава Ижевска уволит начальника Управления благоустройства и транспорта администрации города

4883
12:23, 19 февраля, 2019

В Ижевске задержали управляющего Южным кладбищем

4071
11:31, 22 февраля, 2019

В Ижевске на женщину с крыши дома упал снег

3799
17:30, 19 февраля, 2019

Глава Удмуртии предложил построить новый медкомплекс вместо ремонта ГКБ №2 в Ижевске

3243
16:00, 23 февраля, 2019

Жительница Хабаровска родила на полу больницы из-за отсутствия врача

10:44, 24 февраля, 2019
3535

«ВИЧ не существует»: в Иркутске мать приговорили к исправительным работам за смерть 5-месячной дочери

1854
09:31, 19 февраля, 2019

В Кирове 3-летняя девочка умерла после недели в запертой квартире без еды и воды

1700
14:38, 22 февраля, 2019

В России появилась вторая долларовая женщина-миллиардер

1547
13:57, 21 февраля, 2019

Клинику Малышевой оштрафовали на 100 тыс рублей

1537
10:40, 20 февраля, 2019

Черепаху из вымершего 100 лет назад вида нашли живой на Галапагосах

19:00, 20 февраля, 2019
1860

Полицейские Венесуэлы подожгли грузовики с гуманитарной помощью

1287
20:18, 24 февраля, 2019

Умер Карл Лагерфельд

1249
15:33, 19 февраля, 2019

Джеймс Кэмерон рассказал подробности сюжета «Аватара 2»

1071
09:21, 20 февраля, 2019

Facebook назвал условие снятия блокировки со страниц проектов RT

892
11:37, 19 февраля, 2019