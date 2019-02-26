Ночевали в подъезде: ушедших из дома школьников нашли полицейские в Ижевске

Мальчиков разыскали в торговом центре на улице Московской.

Ижевск. Удмуртия. Полицейские в Ижевске нашли двух школьников, которые ушли из дома. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

25 февраля в дежурную часть отдела полиции №1 обратилась с заявлением о безвестном исчезновении мать одного из подростков. Она сообщила, что её сын 23 февраля ушел с ночевкой в гости к 11-летнему другу.

На следующее утро мальчики ушли гулять и не вернулись домой. Мобильный телефон был выключен.

Личный состав полиции подняли по сигналу «Сбор». В результате школьников нашли около 19:40 в торговом центре на улице Московской.

Установлено, что ночь с 24 на 25 февраля подростки провели в одном из подъездов жилого дома в Ленинском районе. В настоящее время здоровью подростков ничего не угрожает. Инспекторами проводится проверка, выявляются причины произошедшего.

Решается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности по статье 5.35 КоАП России («Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»).