В Удмуртии оштрафовали виновника завоза птичьего гриппа в республику

Мужчина полностью признал свою вину и возместил причинённый им ущерб.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии оштрафовали фермера из Марий Эл, который завёз заражённых птичьим гриппом кур в хозяйства Игринского и Дебёсского районов. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

По данным следствия, 48-летний житель Марий Эл в июле прошлого года ввёз на территорию Удмуртии домашних птиц, зараженных высокопатогенным гриппом.

«При этом фермер в нарушение ветеринарных правил не оформил ветеринарно-сопроводительные документы и не уведомил органы государственного ветеринарного надзора», - отметили следователи.

В результате произошло массовое заражение птиц в селе Зура и селе Дебёсы. На территории районов ввели карантин, уничтожили 246 голов птиц, которые могли заболеть. На мероприятия по ликвидации очагов заболевания пришлось потратить 413 тыс. рублей.

Мужчина полностью признал свою вину, возместил причинённый им ущерб. Суд обязал его выплатить штраф в размере 5 тыс. рублей.