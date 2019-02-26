play
pause
  • $ 65.26 ↓
  • € 74.09 ↓

В Удмуртии оштрафовали виновника завоза птичьего гриппа в республику

09:56, 26 февраля, 2019
Ксения Чернова
09:56, 26 февраля, 2019
Ксения Чернова
184
0
#Игра\n#Дебесы\n#Удмуртия\n#суд\n#происшествие\n#штраф\n#птичий грипп
Фото: pxhere.com
184
0

Мужчина полностью признал свою вину и возместил причинённый им ущерб.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии оштрафовали фермера из Марий Эл, который завёз заражённых птичьим гриппом кур в хозяйства Игринского и Дебёсского районов. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

По данным следствия, 48-летний житель Марий Эл в июле прошлого года ввёз на территорию Удмуртии домашних птиц, зараженных высокопатогенным гриппом.

«При этом фермер в нарушение ветеринарных правил не оформил ветеринарно-сопроводительные документы и не уведомил органы государственного ветеринарного надзора», - отметили следователи.

В результате произошло массовое заражение птиц в селе Зура и селе Дебёсы. На территории районов ввели карантин, уничтожили 246 голов птиц, которые могли заболеть. На мероприятия по ликвидации очагов заболевания пришлось потратить 413 тыс. рублей.

Мужчина полностью признал свою вину, возместил причинённый им ущерб. Суд обязал его выплатить штраф в размере 5 тыс. рублей.

09:56, 26 февраля, 2019
Ксения Чернова
184
0
#Игра\n#Дебесы\n#Удмуртия\n#суд\n#происшествие\n#штраф\n#птичий грипп

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Удмуртия в минуту: увольнение Килина и ошибочные платежки

18:00, 19 февраля, 2019
4897

Глава Ижевска уволит начальника Управления благоустройства и транспорта администрации города

4883
12:23, 19 февраля, 2019

В Ижевске задержали управляющего Южным кладбищем

4071
11:31, 22 февраля, 2019

В Ижевске на женщину с крыши дома упал снег

3799
17:30, 19 февраля, 2019

Глава Удмуртии предложил построить новый медкомплекс вместо ремонта ГКБ №2 в Ижевске

3243
16:00, 23 февраля, 2019

Жительница Хабаровска родила на полу больницы из-за отсутствия врача

10:44, 24 февраля, 2019
3535

«ВИЧ не существует»: в Иркутске мать приговорили к исправительным работам за смерть 5-месячной дочери

1854
09:31, 19 февраля, 2019

В Кирове 3-летняя девочка умерла после недели в запертой квартире без еды и воды

1700
14:38, 22 февраля, 2019

В России появилась вторая долларовая женщина-миллиардер

1547
13:57, 21 февраля, 2019

Клинику Малышевой оштрафовали на 100 тыс рублей

1537
10:40, 20 февраля, 2019

Черепаху из вымершего 100 лет назад вида нашли живой на Галапагосах

19:00, 20 февраля, 2019
1860

Полицейские Венесуэлы подожгли грузовики с гуманитарной помощью

1287
20:18, 24 февраля, 2019

Умер Карл Лагерфельд

1249
15:33, 19 февраля, 2019

Джеймс Кэмерон рассказал подробности сюжета «Аватара 2»

1071
09:21, 20 февраля, 2019

Facebook назвал условие снятия блокировки со страниц проектов RT

892
11:37, 19 февраля, 2019