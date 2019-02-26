play
pause
  • $ 65.26 ↓
  • € 74.09 ↓

Житель Удмуртии обвинил сотрудников полиции в краже у него 150 тыс рублей

09:00, 26 февраля, 2019
Анна Торхова
09:00, 26 февраля, 2019
Анна Торхова
59
0
#Глазов\n#Юкаменское\n#полиция\n#кража\n#Удмуртия\n#деньги
Фото: pixabay.com
59
0

Он сообщил, что деньги пропали при задержании.

Юкаменское. Удмуртия. Житель Юкаменского района Удмуртии написал заявление на полицейских, в котором указал, что сотрудники украли у него 150 тыс. рублей. Об этом  сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.

Мужчина был задержан за управлением автомобилем в пьяном виде. На следующий день, чтобы избежать ответственности, злоумышленник написал на сотрудников заявление о хищении у него денег во время задержания.

Мужчина попросил родственников подтвердить, что у него пропали деньги. Однако, в ходе проверки, факт не выявился. Кроме того, знакомый злоумышленника сообщил, что тот пытался склонить его к даче ложных показаний.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье 306 УК России («Заведомо ложный донос»). Ему грозит до 2 лет лишения свободы.

09:00, 26 февраля, 2019
Анна Торхова
59
0
#Глазов\n#Юкаменское\n#полиция\n#кража\n#Удмуртия\n#деньги

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Глава Ижевска уволит начальника Управления благоустройства и транспорта администрации города

12:23, 19 февраля, 2019
4768

Удмуртия в минуту: увольнение Килина и ошибочные платежки

4696
18:00, 19 февраля, 2019

В Ижевске задержали управляющего Южным кладбищем

3891
11:31, 22 февраля, 2019

В Ижевске на женщину с крыши дома упал снег

3744
17:30, 19 февраля, 2019

Глава Удмуртии предложил построить новый медкомплекс вместо ремонта ГКБ №2 в Ижевске

3095
16:00, 23 февраля, 2019

Жительница Хабаровска родила на полу больницы из-за отсутствия врача

10:44, 24 февраля, 2019
3392

«ВИЧ не существует»: в Иркутске мать приговорили к исправительным работам за смерть 5-месячной дочери

1834
09:31, 19 февраля, 2019

В Кирове 3-летняя девочка умерла после недели в запертой квартире без еды и воды

1637
14:38, 22 февраля, 2019

Клинику Малышевой оштрафовали на 100 тыс рублей

1479
10:40, 20 февраля, 2019

В России появилась вторая долларовая женщина-миллиардер

1479
13:57, 21 февраля, 2019

Черепаху из вымершего 100 лет назад вида нашли живой на Галапагосах

19:00, 20 февраля, 2019
1823

Полицейские Венесуэлы подожгли грузовики с гуманитарной помощью

1225
20:18, 24 февраля, 2019

Умер Карл Лагерфельд

1204
15:33, 19 февраля, 2019

Джеймс Кэмерон рассказал подробности сюжета «Аватара 2»

1033
09:21, 20 февраля, 2019

Facebook назвал условие снятия блокировки со страниц проектов RT

856
11:37, 19 февраля, 2019