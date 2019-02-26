Житель Удмуртии обвинил сотрудников полиции в краже у него 150 тыс рублей

Он сообщил, что деньги пропали при задержании.



Юкаменское. Удмуртия. Житель Юкаменского района Удмуртии написал заявление на полицейских, в котором указал, что сотрудники украли у него 150 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.

Мужчина был задержан за управлением автомобилем в пьяном виде. На следующий день, чтобы избежать ответственности, злоумышленник написал на сотрудников заявление о хищении у него денег во время задержания.

Мужчина попросил родственников подтвердить, что у него пропали деньги. Однако, в ходе проверки, факт не выявился. Кроме того, знакомый злоумышленника сообщил, что тот пытался склонить его к даче ложных показаний.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье 306 УК России («Заведомо ложный донос»). Ему грозит до 2 лет лишения свободы.