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Житель Глазова повредил автомобиль такси за отказ водителя везти мужчину

16:43, 25 февраля, 2019
Анна Торхова
16:43, 25 февраля, 2019
Анна Торхова
85
0
#Глазов\n#ущерб\n#Удмуртия\n#такси\n#водители\n#автомобиль
Фото: wikimedia.org
85
0

Ущерб составил более 30 тыс. рублей.

Глазов. Удмуртия. Житель Глазова получил условный срок за повреждение автомобиля такси. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.

Мужчина, находившись в пьяном состоянии, вызвал такси. Приехавший водитель отказался брать пассажира, сославшись на то, что мужчина находится в грязной одежде.

После этого обвиняемый многократно ударил ногами и руками по лобовому стеклу машины, бамперу, дверям, наружным зеркалам «ВАЗа 11184». Ущерб составил 33 тыс. рублей.

Подсудимый вред возместил в полном объеме, раскаялся, извинился перед потерпевшим.

Суд назначил мужчине 10 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год.

16:43, 25 февраля, 2019
Анна Торхова
85
0
#Глазов\n#ущерб\n#Удмуртия\n#такси\n#водители\n#автомобиль

 

 

 


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