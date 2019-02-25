Житель Глазова повредил автомобиль такси за отказ водителя везти мужчину

Ущерб составил более 30 тыс. рублей.

Глазов. Удмуртия. Житель Глазова получил условный срок за повреждение автомобиля такси. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.

Мужчина, находившись в пьяном состоянии, вызвал такси. Приехавший водитель отказался брать пассажира, сославшись на то, что мужчина находится в грязной одежде.

После этого обвиняемый многократно ударил ногами и руками по лобовому стеклу машины, бамперу, дверям, наружным зеркалам «ВАЗа 11184». Ущерб составил 33 тыс. рублей.

Подсудимый вред возместил в полном объеме, раскаялся, извинился перед потерпевшим.

Суд назначил мужчине 10 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год.