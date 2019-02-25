Задолжавшая 1,5 млн рублей по алиментам жительница Удмуртии оскорбила судебных приставов

Женщина оказывала сопротивление и нецензурно выражалась, когда приставы потребовали проследовать с ними в отдел.

Ижевск. Удмуртия. 1,5 млн рублей задолжала жительница Ижевска по алиментам. Как сообщает пресс-служба УФССП по Удмуртии, нерадивая мать нигде не работает, с ребёнком не общается, требования о явке к судебному приставу-исполнителю игнорирует.

«Судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов Специализированного отдела судебных приставов по ОУПДС Ижевска выехали для осуществления принудительного привода гражданки, на основании постановления судебного пристава-исполнителя Индустриального РОСП Ижевска», - говорится в сообщении.

После ознакомления с постановлением должница отказалась выполнять требования и начала пререкаться с приставом. Женщина начала хвататься за форменную одежду, оказывать физическое сопротивление, нецензурно выражаться. Судебный пристав предупредил ее об административной ответственности за такое поведение, но она продолжила вести себя агрессивно.

«В результате женщину под руки вывели из квартиры и на служебном автомобиле доставили в Индустриальный отдел судебных приставов Ижевска. Судебным приставом в отношении должницы составлен протокол по ст. 17.8 КоАП РФ («Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа, уполномоченного на осуществление функций по принудительному исполнению исполнительных документов и обеспечению установленного порядка деятельности судов»). Судебный пристав-исполнитель составил протокол по ст. 5.35.1 КоАП РФ («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей»), в соответствии с которым суд вынес решение о привлечении гражданки наказанию в виде обязательных работ сроком на 20 часов», - говорится в сообщении.