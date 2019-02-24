Двое несовершеннолетних напились пива и ограбили пенсионерку в Ижевске

Обоим молодым ижевчанам назначили по году лишения свободы условно.

Ижевск. Удмуртия. Ленинский районный судИжевска рассмотрел уголовное дело в отношении двоих несовершеннолетних жителей города. Как сообщается на сайте суда, молодых людей обвинили по статье 161 УК России «Грабёж».

Установлено, что 17-летний молодой человек и его 16-летняя подруга гуляли вечером в районе городка Строителей в Ижевске и употребляли пиво. Около 23:00 молодые люди, увидев пожилую женщину с дамской сумкой в руках, решили завладеть её имуществом. Парень схватил сумку потерпевшей и стал с силой вырывать её, но 66-летняя женщина оказала активное сопротивление, удерживая сумку в руках. Молодой человек ударил пенсионерку локтём в лицо, отчего женщина упала на землю, продолжая удерживать сумку. Подруга злоумышленника одной рукой прижала потерпевшую к земле, второй закрыла ей рот, чтобы та не могла кричать.

Молодые люди, выхватив сумку, в которой находились 6500 рублей, телефон, документы и золотая цепочка стоимостью 9000 рублей, убежали, но вскоре были задержаны сотрудниками полиции. Действиями подсудимых потерпевшей был причинён материальный ущерб на общую сумму 19700 рублей.

Отмечается, что оба подростка не учатся и не работают, систематически употребляют спиртные напитки. Молодой человек после смерти родителей находится под опекой бабушки и дедушки, характеризуется отрицательно, состоит на профилактическом учете в отделе по делам несовершеннолетних и в наркологическом диспансере.

При назначении наказания суд учёл полное признание вины, раскаяние в содеянном, несовершеннолетний возраст подсудимых, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, добровольное возмещение имущественного ущерба, причинённого в результате преступления, принесение извинений потерпевшей, и назначил каждому наказание в виде 1 года лишения свободы условно, с испытательным сроком 1 год. Приговор не вступил в законную силу.