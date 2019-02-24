Также ему запретили 10 заниматься деятельностью, связанной с общением с детьми.

Ижевск. Удмуртия. Житель Ижевска получил пять лет колонии за развратные действия в отношении малолетней девочки. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Установлено, что мужчина в феврале – мае 2017 года в социальной сети со своей страницы вёл с малолетней девочкой переписку на сексуальные темы, чем оказал развращающее влияние на её развитие и воспитание.

Судом мужчине назначили наказание в виде 5 лет 5 месяцев лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с общением с детьми на 10 лет и с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.