Жителя Удмуртии заподозрили в продаже арендованной им машины

Подозреваемый уже был ранее судим.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске сотрудники угрозыска задержали подозреваемого в мошенничестве при продаже автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Ижевску.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 32-летнего ранее судимого жителя Можги. Установлено, что в августе 2018 года мужчина взял в аренду автомобиль. В последующем, подделав документы, продал его жителю Ижевска, деньги, полученные от продажи транспортного средства, потратил на личные нужды.

После окончания срока аренды законный владелец автомобиля пытался связаться с арендатором, но он на звонки не отвечал. С помощью системы слежения он выяснил, где находится автомобиль, и забрал его.

Покупатель автомобиля, лишившийся денег и автомобиля, обратился к лже-продавцу с просьбой вернуть денежные средства, но получил отказ. Потерпевший обратился в полицию. Ущерб оценили в сумму 450 000 рублей. Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 159 УК России «Мошенничество, совершенное в крупном размере».

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. За совершенное преступление законодательством Российской Федерации предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.