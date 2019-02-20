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Жителя Удмуртии подозревают в незаконной вырубке леса на 1,6 млн рублей

17:35, 20 февраля, 2019
Диана Ворончихина
17:35, 20 февраля, 2019
Диана Ворончихина
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#лес\n#Шаркан\n#Прокуратура\n#Удмуртия\n#новости\n#происшествие
Фото: pixabay.com
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Уголовное дело направлено в суд.

Шаркан. Удмуртия. В Удмуртии лесоруба обвиняют в незаконной вырубке деревьев на сумму более 1,6 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Установлено, что житель Шаркана в январе – марте 2018 года без необходимых документов дал подчиненным указание на рубку лесных насаждений и сухостойной древесины в Шарканском лесничестве ГКУ УР «Воткинское лесничество». В результате было вырублено более 300 кубометров древесины.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере») и части 1 статьи 158 УК РФ («Кража сухостойной древесины»). Материалы направлены в Воткинский районный суд для рассмотрения по существу.

17:35, 20 февраля, 2019
Диана Ворончихина
69
0
#лес\n#Шаркан\n#Прокуратура\n#Удмуртия\n#новости\n#происшествие

 

 

 


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