Жителя Удмуртии подозревают в незаконной вырубке леса на 1,6 млн рублей

Уголовное дело направлено в суд.

Шаркан. Удмуртия. В Удмуртии лесоруба обвиняют в незаконной вырубке деревьев на сумму более 1,6 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Установлено, что житель Шаркана в январе – марте 2018 года без необходимых документов дал подчиненным указание на рубку лесных насаждений и сухостойной древесины в Шарканском лесничестве ГКУ УР «Воткинское лесничество». В результате было вырублено более 300 кубометров древесины.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере») и части 1 статьи 158 УК РФ («Кража сухостойной древесины»). Материалы направлены в Воткинский районный суд для рассмотрения по существу.