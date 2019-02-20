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В Удмуртии бешеная собака и лиса покусали 5 человек

13:51, 20 февраля, 2019
Диана Ворончихина
13:51, 20 февраля, 2019
Диана Ворончихина
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#животные\n#бешенство\n#Удмуртия\n#новости\n#Завьялово\n#происшествие\n#собака
Фото: pixabay.com
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Среди пострадавших есть дети.

Завьялово. Удмуртия. В Удмуртии пять человек пострадали от укусов бешеной собаки и лисы. Как сообщается на сайте МО «Завьяловский район», инциденты произошли 14 и 15 февраля.

Первый случай произошел в деревне Большой Кияик на улице Советская, 19. Собака напала на трех человек: женщину и двух подростков. Второй случай был в селе Азино, где лиса покусала 34-летнюю женщину и молодого человека. В это же день пострадавшие были направлены в больницу.

Ветеринарная служба напоминает, что источником вируса бешенства являются как дикие, так и домашние животные. Однако наибольшую опасность для человека представляют лисы и бездомные собаки.

13:51, 20 февраля, 2019
Диана Ворончихина
135
0
#животные\n#бешенство\n#Удмуртия\n#новости\n#Завьялово\n#происшествие\n#собака

 

 

 


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