Руководителя лагеря «Волна» в Удмуртии, где массово отравились дети, приговорили к обязательным работам

Также мужчина удовлетворил иски потерпевших о возмещении ущерба.

Ижевск. Удмуртия. Руководителя лагеря «Волна» в Удмуртии, где в июле 2018 года массово отравились дети, приговорили к обязательным работам. Также мужчина удовлетворил иски потерпевших о возмещении ущерба, сообщили в прокуратуре региона.

«Судом ему назначено наказание в виде 320 часов обязательных работ, кроме того удовлетворены иски потерпевших о возмещении ущерба. Приговор суда в законную силу не вступил», - сообщили в надзорном ведомстве со ссылкой на решение Октябрьского райсуда Ижевска.

Следствие установило, что директор организации без необходимых документов и согласования с контролирующими органами со 02 июля 2018 года организовал отдых детей на базе арендованного им детского лагеря «Волна».

Мужчина при этом привлек в качестве поваров и кухонных работников сотрудников, которые не прошли медосмотры.

«Более того, часть указанных сотрудников оказались носителями норовирусной инфекции», - уточнили в прокуратуре.

В итоге массовое заболевание детей началось вечером 7 июля 2018 года, однако руководство лагеря пыталось скрыть это и за медпомощью обратилось только на следующее утро.

Все это повлекло за собой массовое заболевание норовирусной инфекцией отдыхающих, часть из которых была госпитализирована в инфекционную больницу, посчитало следствие.

«Всего потерпевшими по делу были признаны 12 человек», - говорится в сообщении. Отметим, что вину в совершенном преступлении подсудимый в судебном заседании не признал.