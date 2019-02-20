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В Воткинске вынесли приговор женщине, устроившей ДТП и ударившей полицейского

11:03, 20 февраля, 2019
Анна Торхова
11:03, 20 февраля, 2019
Анна Торхова
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#ГИБДД\n#Воткинск\n#полиция\n#Удмуртия\n#ДПС\n#суд\n#штраф
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Водитель была пьяна.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске вынесли приговор водителю, которая несколько раз ударила сотрудника ДПС. Об этом сообщает пресс-служба Воткинского районного суда.

В сентябре 2017 года подсудимая совершила ДТП. На место аварии приехала полиция. Инспектор потребовал женщину представить документы, после чего установил, что женщина пьяна.

Сотрудники попросили водителя выйти из салона автомобиля и пройти в служебную машину для составления протокола. Женщина отказалась выполнить требования правоохранителя. Предупрежденная о применении в отношении неё физической силы, подсудимая повторно отказалась пройти в автомобиль.

После этого водителя принудительно поместили в салон, где она руками и ногами несколько раз ударила полицейского в область головы и рук.

Позднее в отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье 318 УК России («Применение насилия, не опасного  для жизни и здоровья, в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Вину в предъявленном обвинении подсудимая признала. Смягчающим обстоятельством при вынесении приговора стало раскаяние, наличие малолетнего ребенка.

Суд назначил женщине штраф в сумме 8 тыс. рублей.

11:03, 20 февраля, 2019
Анна Торхова
120
0
#ГИБДД\n#Воткинск\n#полиция\n#Удмуртия\n#ДПС\n#суд\n#штраф

 

 

 


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