В Воткинске вынесли приговор женщине, устроившей ДТП и ударившей полицейского

Водитель была пьяна.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске вынесли приговор водителю, которая несколько раз ударила сотрудника ДПС. Об этом сообщает пресс-служба Воткинского районного суда.

В сентябре 2017 года подсудимая совершила ДТП. На место аварии приехала полиция. Инспектор потребовал женщину представить документы, после чего установил, что женщина пьяна.

Сотрудники попросили водителя выйти из салона автомобиля и пройти в служебную машину для составления протокола. Женщина отказалась выполнить требования правоохранителя. Предупрежденная о применении в отношении неё физической силы, подсудимая повторно отказалась пройти в автомобиль.

После этого водителя принудительно поместили в салон, где она руками и ногами несколько раз ударила полицейского в область головы и рук.

Позднее в отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье 318 УК России («Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Вину в предъявленном обвинении подсудимая признала. Смягчающим обстоятельством при вынесении приговора стало раскаяние, наличие малолетнего ребенка.

Суд назначил женщине штраф в сумме 8 тыс. рублей.