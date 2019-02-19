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Два человека пострадали при столкновении трамваев в Ижевске

16:01, 19 февраля, 2019
Диана Ворончихина
16:01, 19 февраля, 2019
Диана Ворончихина
303
0
#ДТП\n#Ижевск\n#авария\n#Удмуртия\n#трамвай\n#происшествие
Фото: arzik2
303
0

Пассажиры получили травмы различной тяжести.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске столкнулись два трамвая. Об этом сообщает 1 отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртии.

Авария произошла 18 февраля около 18:30 по адресу улица Карла Маркса, 302а. Водитель одного из трамваев не выдержал безопасную дистанцию и врезался во второй. В результате два пассажира, женщина 1981 года рождения и мужчина 1987 года рождения, получили травмы.

Карта всех ДТП Удмуртии / Сусанин

Карта ДТП Удмуртии и городов Ижевска, Воткинска, Можги, Сарапула по сводкам ГИБДД, которые произошли начиная с 01 января 2018 года

16:01, 19 февраля, 2019
Диана Ворончихина
303
0
#ДТП\n#Ижевск\n#авария\n#Удмуртия\n#трамвай\n#происшествие

 

 

 


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