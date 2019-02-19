Два человека пострадали при столкновении трамваев в Ижевске

Пассажиры получили травмы различной тяжести.
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске столкнулись два трамвая. Об этом сообщает 1 отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртии.
Авария произошла 18 февраля около 18:30 по адресу улица Карла Маркса, 302а. Водитель одного из трамваев не выдержал безопасную дистанцию и врезался во второй. В результате два пассажира, женщина 1981 года рождения и мужчина 1987 года рождения, получили травмы.
Карта всех ДТП Удмуртии / Сусанин
Карта ДТП Удмуртии и городов Ижевска, Воткинска, Можги, Сарапула по сводкам ГИБДД, которые произошли начиная с 01 января 2018 года