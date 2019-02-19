В Удмуртии братьев обвинили в двойном убийстве

Мужчины заключены под стражу.

Завьялово. Удмуртия. Братьев в Удмуртии обвинили в убийстве двух человек. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

8 февраля 2019 года в одной из деревень Завьяловского района житель двухквартирного дома заметил, что соседи уже несколько дней не топят печь. Мужчина решил их проверить, зашел в квартиру и нашел тела двух мужчин с признаками насильственной смерти.

В ходе оперативно-следственных мероприятий преступление было раскрыто. Личности злоумышленников удалось установить. Ими оказались два ранее судимых брата, которые проживают в соседней деревне. Один из них скрывался в Завьяловском районе от полиции после совершения преступления (угрозы убийством) в Ивановской области.

Накануне случившегося братья купили в магазине алкоголь и решили выпить в квартире 64-летнего потерпевшего, где хозяин был с 66-летним знакомым. Возникла ссора, и братья избили пожилых мужчин. Хозяину нанесли несколько ударов кочергой, а гостя ударили ножом в шею. Затем преступники украли мобильный телефон и скрылись. В ночь с 15 на 16 февраля злоумышленники были задержаны в подполье своего дома сотрудниками Росгвардии.

«В рамках расследования уголовного дела произведен осмотр места происшествия, обнаружены и изъяты орудия преступления – кочерга и нож. Назначены необходимые экспертизы, допрашиваются свидетели. Братья признали вину в совершенном преступлении. По ходатайству следователя судом в отношении обоих избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - говорится в сообщении.