СМИ: в Ижевске 8-летний мальчик упал с крыльца школы и словам позвоночник

Следователи начали проверять данную информацию.

Ижевск. Удмуртия. Следственный комитет начал проверку после появления в СМИ информации о том, что в Ижевске 8-летний мальчик упал с крыльца школы и сломал позвоночник. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Известно, что инцидент произошел в школе №7.

«Следователи приступили к выполнению всех необходимых мероприятий, направленных на установление обстоятельств случившегося. Особое внимание в ходе проверки будет обращено на вопросы обеспечения администрацией школы безопасности учеников», - говорится в сообщении.