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СМИ: в Ижевске 8-летний мальчик упал с крыльца школы и словам позвоночник

17:53, 18 февраля, 2019
Диана Ворончихина
17:53, 18 февраля, 2019
Диана Ворончихина
521
0
#дети\n#Следственный комитет\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#школа\n#происшествие
Фото: pxhere.com
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Следователи начали проверять данную информацию.

Ижевск. Удмуртия. Следственный комитет начал проверку после появления в СМИ информации о том, что в Ижевске 8-летний мальчик упал с крыльца школы и сломал позвоночник. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Известно, что инцидент произошел в школе №7.

«Следователи приступили к выполнению всех необходимых мероприятий, направленных на установление обстоятельств случившегося. Особое внимание в ходе проверки будет обращено на вопросы обеспечения администрацией школы безопасности учеников», - говорится в сообщении.

17:53, 18 февраля, 2019
Диана Ворончихина
521
0
#дети\n#Следственный комитет\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#школа\n#происшествие

 

 

 


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