В Удмуртии из продажи изъяли почти 600 кг опасного мяса

В 2018 году управление Роспотребнадзора по республике вынесло 103 постановления об административных правонарушениях на сумму 1 838 500 рублей.

Ижевск. Удмуртия. В 2018 году в Удмуртии из продажи изъяли 123 партии опасного мяса массой 593 кг. Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике, у продукции истекли сроки годности, были нарушены сроки хранения, отсутствовали необходимые документы.

По фактам выявленных нарушений вынесено 103 постановления об административном правонарушении (на юридических лиц - 17, на индивидуальных предпринимателей - 49, на должностных лиц – 17, на граждан – 20) на общую сумму 1 838 500 рублей. Вынесено 65 предупреждений. Работа 13 объектов была приостановлена: предприятия общественного питания, киоски по изготовлению шаурмы, предприятия торговли и цеха по производству мясных полуфабрикатов, отделы по реализации мясной продукции на универсальном рынке.

Отметим, что всего в 2018 году специалисты проверили 21 мясоперерабатывающее предприятие, 70 предприятий розничной продовольственной торговли, 69 предприятий общественного питания.