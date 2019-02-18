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В Удмуртии из продажи изъяли почти 600 кг опасного мяса

14:35, 18 февраля, 2019
Диана Ворончихина
14:35, 18 февраля, 2019
Диана Ворончихина
235
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#Роспотребнадзор\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#новости\n#мясо\n#Управления Роспотребнадзора по УР
Фото: pixabay.com
235
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В 2018 году управление Роспотребнадзора по республике вынесло 103 постановления об административных правонарушениях на сумму 1 838 500 рублей.

Ижевск. Удмуртия. В 2018 году в Удмуртии из продажи изъяли 123 партии опасного мяса массой 593 кг. Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике, у продукции истекли сроки годности, были нарушены сроки хранения, отсутствовали необходимые документы.

По фактам выявленных нарушений вынесено 103 постановления об административном правонарушении (на юридических лиц - 17, на индивидуальных предпринимателей - 49, на должностных лиц – 17, на граждан – 20) на общую сумму 1 838 500 рублей. Вынесено 65 предупреждений. Работа 13 объектов была приостановлена: предприятия общественного питания, киоски по изготовлению шаурмы, предприятия торговли и цеха по производству мясных полуфабрикатов, отделы по реализации мясной продукции на универсальном рынке.

Отметим, что всего в 2018 году специалисты проверили 21 мясоперерабатывающее предприятие, 70 предприятий розничной продовольственной торговли, 69 предприятий общественного питания.

14:35, 18 февраля, 2019
Диана Ворончихина
235
0
#Роспотребнадзор\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#новости\n#мясо\n#Управления Роспотребнадзора по УР

 

 

 


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