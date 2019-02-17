В Удмуртии полицейские разыскивают пропавшего школьника

Подросток ушел из дома в деревне Нижний Вишур 15 февраля, его местонахождение до сих пор неизвестно.

Нижний Вишур. В Удмуртии полицейские разыскивают пропавшего 15 февраля школьника. Подросток 2005 года рождения ушел из дома в деревне Нижний Вишур, его местонахождение до сих пор неизвестно, сообщили в региональном МВД.

«15 февраля 2019 года около 21:00 часов Степан Кушаев ушел из дома, расположенного по улице Школьной деревни Нижний Вишур и до настоящего времени его местонахождение неизвестно», - сообщили в ведомстве.

Был одет: спортивная вязанная шапка с помпончиком черного цвета, зимняя куртка с капюшоном темно-синего цвета, штаны спортивные темно-серого цвета, кроссовки зимние черного цвета.

Всем, кто располагает какой-либо информацией о месте нахождения разыскиваемого, просьба сообщить по телефонам: 8 (34139) 3-15-11, 3-15-31 (Дежурная часть Отдела МВД России «Можгинский»).