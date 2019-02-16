Двоих ижевчан задержали за вооруженное нападение на офис в Сарапуле

Мужчины угрожали пистолетом.

Сарапул. Удмуртия. Полицейские задержали двоих подозреваемых в вооруженном разбойном нападении на офис в Сарапуле. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Удмуртии.

В октябре 2018 года двое мужчин в масках ворвались в организацию. Для устрашения злоумышленники несколько раз выстрелили в пол. Угрожая сотрудникам пистолетом, они похитили деньги и скрылись на автомобиле.

Тогда правоохранители возбудили уголовное дело о разбое. Под подозрение попали двое неработающих, ранее судимых ижевчан 1983 и 1984 годов рождения. Сейчас их поместили в изолятор. Им грозит до 10 лет лишения свободы.