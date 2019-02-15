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«Единая Россия» приостановит членство депутата Госсовета Удмуртии Андрея Смирнова в партии

14:52, 15 февраля, 2019
Диана Ворончихина
14:52, 15 февраля, 2019
Диана Ворончихина
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#политика\n#Единая Россия\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#новости\n#происшествие
Фото: www.facebook.com/Андрей Смирнов
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Данное решение принято в связи с тем, что в его отношении возбуждено уголовное дело.

Ижевск. Удмуртия. «Единя Россия» приостановит членство в партии депутата Государственного Совета Удмуртии Андрея Смирнова. Как сообщает пресс-служба регионального отделения партии, такое решение связано с возбуждением уголовного дела.  

«На следующей неделе состоится заседание Регионального Политсовета, на котором будет рассмотрен вопрос о приостановлении его членства в партии «Единая Россия». Отметим, что это не лишение членства, а только его приостановка на время следственных действий», - говорится в сообщении.

Напомним, 14 февраля стало известно, что депутата Госсовета Удмуртии, бывшего директора фонда капремонта региона, а ныне заместителя директора ООО «Юг» Андрея Смирнова заподозрили в растрате. Суд поместил его под домашний арест на 2 месяца до 13 апреля.

14:52, 15 февраля, 2019
Диана Ворончихина
69
0
#политика\n#Единая Россия\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#новости\n#происшествие

 

 

 


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