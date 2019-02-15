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Бывшего директора одного из предприятий Удмуртии обвинили в неуплате более 66 млн рублей налогов

12:05, 15 февраля, 2019
Диана Ворончихина
12:05, 15 февраля, 2019
Диана Ворончихина
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#налоги\n#Глазов\n#Удмуртия\n#новости\n#деньги\n#происшествие
Фото: susanin.news
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Уголовное дело направлено в суд.

Глазов. Удмуртия. Бывшего руководителя одного из предприятий Удмуртии обвинили в неуплате налогов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Согласно материалам дела, житель Московской области был директором организации по производству кондитерских изделий в Глазове. С 2015 по 2017 годы он не перечислил в федеральный бюджет налог на добавленную стоимость на сумму более 66 млн рублей «путем включения в декларацию заведомо ложных данных о хозяйственных взаимоотношениях с фирмами-однодневками».

Мужчину обвиняют по пункту «б» части 2 статьи 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере»). Уголовное дело направлено в суд.

12:05, 15 февраля, 2019
Диана Ворончихина
185
0
#налоги\n#Глазов\n#Удмуртия\n#новости\n#деньги\n#происшествие

 

 

 


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