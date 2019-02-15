Бывшего директора одного из предприятий Удмуртии обвинили в неуплате более 66 млн рублей налогов

Уголовное дело направлено в суд.

Глазов. Удмуртия. Бывшего руководителя одного из предприятий Удмуртии обвинили в неуплате налогов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Согласно материалам дела, житель Московской области был директором организации по производству кондитерских изделий в Глазове. С 2015 по 2017 годы он не перечислил в федеральный бюджет налог на добавленную стоимость на сумму более 66 млн рублей «путем включения в декларацию заведомо ложных данных о хозяйственных взаимоотношениях с фирмами-однодневками».

Мужчину обвиняют по пункту «б» части 2 статьи 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере»). Уголовное дело направлено в суд.