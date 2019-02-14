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В Ижевске сотрудника почтамта подозревают в краже у инкассаторов 1,8 млн рублей

15:34, 14 февраля, 2019
Диана Ворончихина
15:34, 14 февраля, 2019
Диана Ворончихина
303
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#Ижевск\n#полиция\n#кража\n#Удмуртия\n#новости\n#финансы и деньги\n#происшествие\n#инкассаторы
Фото: susanin.news
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Мужчину задержали.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии полиция задержала подозреваемого в краже 1,8 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по республике.

Утром в дежурную часть поступило сообщение о том, из Ижевского почтамта похищена инкассаторская сумка. Полицейские установили, что к краже может быть причастен ранее судимый 38-летний сотрудник почтамта, выполняющий обязанности оператора по сопровождению денег. Мужчина был задержан.

Похищенная сумка и 1 753 000 рублей найдены в подвале. Часть денег найдена в ходе личного досмотра подозреваемого и в его автомобиле. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

15:34, 14 февраля, 2019
Диана Ворончихина
303
0
#Ижевск\n#полиция\n#кража\n#Удмуртия\n#новости\n#финансы и деньги\n#происшествие\n#инкассаторы

 

 

 


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