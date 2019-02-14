В Ижевске сотрудника почтамта подозревают в краже у инкассаторов 1,8 млн рублей

Мужчину задержали.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии полиция задержала подозреваемого в краже 1,8 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по республике.

Утром в дежурную часть поступило сообщение о том, из Ижевского почтамта похищена инкассаторская сумка. Полицейские установили, что к краже может быть причастен ранее судимый 38-летний сотрудник почтамта, выполняющий обязанности оператора по сопровождению денег. Мужчина был задержан.

Похищенная сумка и 1 753 000 рублей найдены в подвале. Часть денег найдена в ходе личного досмотра подозреваемого и в его автомобиле. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.