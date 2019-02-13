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Жителя Ижевска заподозрили в мошенничестве под предлогом строительства бани

17:30, 13 февраля, 2019
Дмитрий Стрелков
17:30, 13 февраля, 2019
Дмитрий Стрелков
218
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#мошенники\n#баня\n#МВД Удмуртии
Фото: pixabay.com
218
0

Полиция просит сообщить, если кто-то также пострадал от действий задержанного.

Ижевск. Удмуртия. Жителя Ижевска заподозрили в мошенничестве под предлогом строительства бани. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Удмуртии

По версии следствия, безработный ранее судимый ижевчанин под видом индивидуального предпринимателя предлагал услуги в сфере строительства. Мужчина размещал объявления в интернете, обходил садоводческие массивы. В апреле 2018 года он договорился с хозяйкой садового участка одного из СНТ Завьяловского района об установке на её участке сруба бани. Женщина заплатила подозреваемому 105 тыс. рублей. В последующем под различными предлогами мужчина переносил срок установки сруба, а затем перестал выходить на связь с потерпевшей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники угрозыска 34-летнего мужчину задержали. По факту мошенничества с причинением значительного ущерба потерпевшему возбуждено уголовное дело.

Полицейские обратились к жителям Удмуртии с просьбой сообщить в МВД, если кто-то также пострадал от действий данного злоумышленника, по телефону 02 (со всех мобильных – 102).


Фото подозреваемого, пресс-служба МВД по Удмуртии.

17:30, 13 февраля, 2019
Дмитрий Стрелков
218
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#мошенники\n#баня\n#МВД Удмуртии

 

 

 


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