Слепая женщина в Удмуртии случайно устроила пожар, в котором погибла ее мать

Она хотела выбросить недогоревшие угли на улицу, но они остались в сенях.

Можга. Удмуртия. Слепая жительница Можгинского района случайно устроила пожар. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Удмуртской Республике, 60-летняя женщина и ее невидящая 39-летняя дочь жили в селе Пычас.

Накануне трагедии они топили печь. 11 февраля около полуночи пенсионерка легла спать, а ее дочь, закрывая печную задвижку, нашла недогоревшие угли. Она хотела выбросить их на улицу, но те упали в сенях. По предварительным данным, из-за этого и разгорелся огонь в доме.

Проснувшись посреди ночи и обнаружив пожар, женщина смогла самостоятельно выбраться через окно. Ее мать погибла.

По данному факту началась доследственная проверка.