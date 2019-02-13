Суд начал допрос свидетелей по делу экс-главы Удмуртии Александра Соловьева

Первым заслушали бывшего замминистра транспорта республики.

Завьялово. Удмуртия. В Завьяловском районном суде 13 февраля начался допрос свидетелей по уголовному делу экс-главы Удмуртии Александра Соловьева. Первым дал показания бывший замминистра транспорта республики Александр Соловьев.

Он пояснил, что данную должность занимал с 2011 по 2016 годы. В основном отвечал за экономические вопросы, в том числе строительство моста через реки Кама и Буй. С главой Соловьевым был в приятельских отношениях, знаком с ним около 18 лет. Он подтвердил, что был посредником во взятке, лично передавал деньги обвиняемому.

Также отметим, что в начале заседания подсудимый, как и ранее, отказался выразить мнение по предъявленному обвинению. «Ваша честь, свою позицию по предъявленному обвинению я выражать не буду и показания давать не буду. Показания вам дам позднее. Подчеркну, я не отказываюсь давать показания», - пояснил бывший руководитель Удмуртской Республики.

Напомним, Александра Соловьева задержали в апреле 2017 года. Его обвиняют во взятке на сумму 139 млн рублей.

По словам начальника отдела гособвинителей прокуратуры Удмуртии Дмитрия Малыгина, дело насчитывает 65 томов, в списке свидетелей – 170 человек.

В настоящее время суд допрашивает свидетелей. После исследования всех доказательств, суд перейдет к стадии судебных прений. Гособвинение выскажет мнение о доказанности вины и предложение о виде и размере уголовного наказания.