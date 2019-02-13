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Суд начал допрос свидетелей по делу экс-главы Удмуртии Александра Соловьева

11:52, 13 февраля, 2019
Анна Торхова
11:52, 13 февраля, 2019
Анна Торхова
638
0
#Александр Соловьев\n#Удмуртия\n#Завьялово\n#мост\n#суд
Фото: ИА Сусанин
638
0

Первым заслушали бывшего замминистра транспорта республики.

Завьялово. Удмуртия. В Завьяловском районном суде 13 февраля начался допрос свидетелей по уголовному делу экс-главы Удмуртии Александра Соловьева. Первым дал показания бывший замминистра транспорта республики Александр Соловьев.

Он пояснил, что данную должность занимал с 2011 по 2016 годы. В основном отвечал за экономические вопросы, в том числе строительство моста через реки Кама и Буй. С главой Соловьевым был в приятельских отношениях, знаком с ним около 18 лет. Он подтвердил, что был посредником во взятке, лично передавал деньги обвиняемому.

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Также отметим, что в начале заседания подсудимый, как и ранее, отказался выразить мнение по предъявленному обвинению. «Ваша честь, свою позицию по предъявленному обвинению я выражать не буду и показания давать не буду. Показания вам дам позднее. Подчеркну, я не отказываюсь давать показания», - пояснил бывший руководитель Удмуртской Республики.

Напомним, Александра Соловьева задержали в апреле 2017 года. Его обвиняют во взятке на сумму 139 млн рублей.

По словам начальника отдела гособвинителей прокуратуры Удмуртии Дмитрия Малыгина, дело насчитывает 65 томов, в списке свидетелей – 170 человек.

В настоящее время суд допрашивает свидетелей. После исследования всех доказательств, суд перейдет к стадии судебных прений. Гособвинение выскажет мнение о доказанности вины и предложение о виде и размере уголовного наказания.

Сусанин / Соловьев. Судный день - Статьи

По мнению следствия, экс-глава получил взятку при строительстве моста через реки Кама и Буй в Камбарском районе. Предыстория В 2011 году в правительстве России утвердили паспорт регионального инвестиционного проекта "Строительство и эксплуатация на платной основе мостовых переходов через реку Кама и реку Буй у города Камбарки на автодороге Ижевск-Сарапул-Камбарка на границе с Республикой Татарстан".

11:52, 13 февраля, 2019
Анна Торхова
638
0
#Александр Соловьев\n#Удмуртия\n#Завьялово\n#мост\n#суд

 

 

 


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