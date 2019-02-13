Жителей Ижевска заподозрили в подставных ДТП с целью получения страховки

Подобный бизнес может обернуться арестом на пять лет.

Ижевск. Удмуртия. Четырёх жителей Ижевска заподозрили в мошенничестве в отношении страховых компаний. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Удмуртии в среду, 13 февраля.

По версии следствия, подозреваемые инсценировали ДТП с участием автомобилей, имевших механические повреждения, после чего обращались в страховые компании с заявлением о возмещении убытков по ОСАГО. Полицейские установили причастность подозреваемых к совершению в 2018 году двух мошенничеств на сумму почти 390 тыс. рублей и покушению на мошенничество на сумму 400 тыс. рублей.

Организатора преступного бизнеса поместили в изолятор временного содержания. Его предполагаемых соучастников отпустили под подписку о невыезде. Отметим, что за данные преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 5 лет.