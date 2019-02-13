play
pause
  • $ 65.68 ↓
  • € 74.39 ↑

Жителей Ижевска заподозрили в подставных ДТП с целью получения страховки

11:30, 13 февраля, 2019
Дмитрий Стрелков
11:30, 13 февраля, 2019
Дмитрий Стрелков
282
0
#ДТП\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#мошенники
Фото: susanin.news
282
0

Подобный бизнес может обернуться арестом на пять лет.

Ижевск. Удмуртия. Четырёх жителей Ижевска заподозрили в мошенничестве в отношении страховых компаний. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Удмуртии в среду, 13 февраля.

По версии следствия, подозреваемые инсценировали ДТП с участием автомобилей, имевших механические повреждения, после чего обращались в страховые компании с заявлением о возмещении убытков по ОСАГО. Полицейские установили причастность подозреваемых к совершению в 2018 году двух мошенничеств на сумму почти 390 тыс. рублей и покушению на мошенничество на сумму 400 тыс. рублей.

Организатора преступного бизнеса поместили в изолятор временного содержания. Его предполагаемых соучастников отпустили под подписку о невыезде. Отметим, что за данные преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 5 лет.

11:30, 13 февраля, 2019
Дмитрий Стрелков
282
0
#ДТП\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#мошенники

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Интимный массаж: хозяйку одного из салонов Ижевска задержали по подозрению в сутенерстве

12:00, 08 февраля, 2019
4259

Главного следователя Удмуртии отправили работать в Рязань

4098
18:52, 08 февраля, 2019

Житель Удмуртии уснул пьяным на зимней рыбалке в 30-градусный мороз

4040
09:00, 08 февраля, 2019

Победа Елизаветы Туктамышевой на международном турнире и название нового «Терминатора»: что произошло минувшей ночью

3648
08:00, 11 февраля, 2019

Отлетевшее колесо спровоцировало смертельное ДТП в Удмуртии

2502
10:49, 07 февраля, 2019

Суслик помог марийским археологам найти клад Золотой Орды

10:20, 07 февраля, 2019
6320

Россия потребовала вернуть свой взнос в бюджет ОЗХО

5252
14:41, 11 февраля, 2019

В тесноте и обиде: СК расследует дело организаторов приюта, где обнаружили истощенных и обезвоженных стариков

1397
16:00, 08 февраля, 2019

В Подмосковье задержали опекунов, утверждавших, что их 3-летний сын погиб из-за падения в ванной

969
13:35, 07 февраля, 2019

Опекун из Подольска признала вину в гибели приемного 3-летнего сына

954
16:54, 08 февраля, 2019

Редкий суматранский тигр насмерть загрыз свою невесту в зоопарке Лондона

14:50, 09 февраля, 2019
3810

Аллигатор «взял в заложницы» жительницу США

2437
15:08, 10 февраля, 2019

Британская теледива решила вживить себе импланты, имитирующие каблуки

2042
19:13, 10 февраля, 2019

По соображениям безопасности: на Ямайке парень выиграл в лотерею и пришел за деньгами в маске «Крика»

1897
19:00, 12 февраля, 2019

Названы самые опасные для здоровья смартфоны

1291
18:03, 09 февраля, 2019