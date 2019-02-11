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Водитель в Удмуртии ударил полицейского дверцей и протащил его около 10 метров

14:30, 11 февраля, 2019
Дмитрий Стрелков
14:30, 11 февраля, 2019
Дмитрий Стрелков
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#ГИБДД\n#Прокуратура\n#Кез\n#Удмуртия\n#ДПС\n#пьяный водитель
Фото: pixabay.com
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Суд приговорил мужчину к денежному штрафу.

Кез. Удмуртия. Жителя Кезского района Удмуртии оштрафовали за применение насилия к инспектору ДПС. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона в понедельник, 11 февраля.

В ходе судебного заседания выяснилось, что в августе 2018 года сотрудники ГИБДД остановили автомобиль под управлением обвиняемого, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Когда водитель попытался скрыться, инспектор ДПС решил заглушить двигатель автомобиля. Но обвиняемый ударил полицейского водительской дверцей и начал движение, протащив стража порядка около 10 метров, причинив ему физическую боль и телесные повреждения.

Прокуратурой Кезского района Удмуртии в районном суде поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении нетрезвого водителя, которого признали виновным по части 1 статьи 318 УК России «Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».

Суд приговорил мужчину к штрафу в размере 12 000 рублей.

14:30, 11 февраля, 2019
Дмитрий Стрелков
595
0
#ГИБДД\n#Прокуратура\n#Кез\n#Удмуртия\n#ДПС\n#пьяный водитель

 

 

 


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