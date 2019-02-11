Забывчивая пенсионерка в Ижевске дважды отдала деньги мошенникам за фильтры для воды

Пожилая женщина отдала злоумышленникам 100 тыс. рублей.

Ижевск. Удмуртия. Жительницу Кировской области заподозрили в хищении 100 тыс. рублей у пенсионерки из Ижевска. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Удмуртии.

По версии следствия, в январе 2019 года подозреваемая под видом сотрудницы компании по установке очистительных фильтров проникла в квартиру 87-летней жительницы Ижевска. Женщина предложила пенсионерке фильтр по очистке воды за 50 тыс. рублей. Та согласилась и вместе с женщиной пошла в отделение банка, чтобы снять деньги со сберкнижки. Злоумышленница взяла деньги, но фильтр никто не установил.

Спустя неделю подозреваемая вновь пришла в дом к той же пожилой женщине и предложила установить фильтр. Потерпевшая, забыв о том, что уже отдавала злоумышленнице деньги, вновь пошла с ней в отделение банка, где сняла деньги.

Полицейские задержали злоумышленницу, благодаря сотрудникам банка, сообщившим о том, что пенсионерка повторно снимает крупную сумму денег. По факту мошенничества с причинением значительного ущерба потерпевшему возбуждено уголовное дело. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.