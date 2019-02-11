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Суд освободил директора одной из компаний Удмуртии от уголовной ответственности за невыплату пособия работнику

08:30, 11 февраля, 2019
Анна Торхова
08:30, 11 февраля, 2019
Анна Торхова
115
0
#бизнес\n#Воткинск\n#Удмуртия\n#пособия\n#деньги\n#штраф
115
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Руководитель задолжала сотруднику более 20 тыс. рублей.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске суд освободил директора компании «Гефест» от уголовной ответственности за невыплату пособия по уходу за ребенком одному из своих работников. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

Известно, что руководитель компании, занимающейся штукатурно-малярными работами, за несколько месяцев задолжала своему сотруднику 21 тыс. рублей за пособия. В отношении 45-летней женщины было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК России («Невыплата заработной платы»).

В ходе проверки следователи изъяли финансово-бухгалтерскую документацию, допросили работников.

Подозреваемая вину признала, ущерб возместила в полном объеме.

С учетом того, что преступление было совершено впервые, женщине назначили судебный штраф, освободив от уголовной ответственности.

08:30, 11 февраля, 2019
Анна Торхова
115
0
#бизнес\n#Воткинск\n#Удмуртия\n#пособия\n#деньги\n#штраф

 

 

 


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