Суд освободил директора одной из компаний Удмуртии от уголовной ответственности за невыплату пособия работнику

Руководитель задолжала сотруднику более 20 тыс. рублей.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске суд освободил директора компании «Гефест» от уголовной ответственности за невыплату пособия по уходу за ребенком одному из своих работников. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

Известно, что руководитель компании, занимающейся штукатурно-малярными работами, за несколько месяцев задолжала своему сотруднику 21 тыс. рублей за пособия. В отношении 45-летней женщины было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК России («Невыплата заработной платы»).

В ходе проверки следователи изъяли финансово-бухгалтерскую документацию, допросили работников.

Подозреваемая вину признала, ущерб возместила в полном объеме.

С учетом того, что преступление было совершено впервые, женщине назначили судебный штраф, освободив от уголовной ответственности.