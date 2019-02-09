5 лет тюрьмы грозит браконьеру из Удмуртии за отстрел лося

Мужчину задержали, когда он разделывал тушу убитого животного.

Завьялово. Удмуртия. Жителя Завьяловского района задержали за браконьерство. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Удмуртии.

В дежурную часть обратился егерь Люкшудьинского лесничества и сообщил о выстрелах в лесу. Полиция выехала на место и нашла мужчину, который разделывал тушу убитого лося. Злоумышленник попытался скрыться, но был задержан.

«Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики был причинен ущерб на сумму 400 тыс. рублей», - говорится в сообщении.

По факту незаконной охоты с причинением особо крупного ущерба возбуждено уголовное дело. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 5 лет.