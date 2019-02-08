Заместителя главврача Можгинской районной больницы оштрафовали за разглашение диагноза пациента

Сведения являются врачебной тайной.

Можга. Удмуртия. Суд оштрафовал заместителя главврача Можгинской районной больницы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.

Так, в учреждение поступил запрос от директора одной из организаций по вопросу оказания помощи сотруднику. В ответе врач сообщил о факте обращения этого работника в больницу и о его диагнозе.

Прокуратура возбудила административное дело по статье 13.14 кодекса об административных правонарушениях («Разглашение информации, доступ к которой ограничен федеральным законом, лицом, получившим доступ к такой информации в связи с исполнением служебных или профессиональных обязанностей»).

Виновному придется заплатить штраф в сумме 4 тыс. рублей.