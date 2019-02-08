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Коллекторов в Удмуртии накажут за письма должнику

10:35, 08 февраля, 2019
Диана Ворончихина
10:35, 08 февраля, 2019
Диана Ворончихина
176
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#новости\n#происшествие\n#коллектор
Фото: pixabay.com
176
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В отношение ООО «РСВ» составлен протокол.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии составлен протокол в отношение коллекторской организации ООО «РСВ». Об этом сообщает пресс-служба УФССП по республике.

К судебным приставам поступило обращение. Женщина рассказала, что по ее старому адресу регистрации живут родители. С лета 2018 года им поступают почтовые уведомления от коллекторов о том, что оператор мобильной связи передал право требования задолженности, и представителем нового кредитора является ООО «РСВ». При этом оператор мобильной связи о задолженности ее не уведомлял.

Проведена проверка, установлено, что организация нарушила положение п.п. «а», «б» п. 5 части 2 статьи 6 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Организация рассылала почтовые уведомления о задолженности, текст которых вводил должника в заблуждение и оказывал психологическое давление.

«ООО «РСВ» совершено административное правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 14.57 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности», - говорится в сообщении.

10:35, 08 февраля, 2019
Диана Ворончихина
176
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#новости\n#происшествие\n#коллектор

 

 

 


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