Отлетевшее колесо спровоцировало смертельное ДТП в Удмуртии

В аварии погибла 34-летняя женщина.
Игра. Удмуртия. На 255 км дороги «Подъезд к городу Пермь от автодороги М-7 Волга» Игринского района Удмуртии 6 февраля произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.
Водитель грузовика «Вольво» в пути допустил отсоединение от задней оси тягача двух колес. Одно из них отскочило в автомобиль «Хендай».
В результате ДТП пассажирка легковушки – 34-летняя женщина - погибла.
Сотрудники устанавливают обстоятельства аварии.
Карта всех ДТП Удмуртии / Сусанин
Карта ДТП Удмуртии и городов Ижевска, Воткинска, Можги, Сарапула по сводкам ГИБДД, которые произошли начиная с 01 января 2018 года