Отлетевшее колесо спровоцировало смертельное ДТП в Удмуртии

В аварии погибла 34-летняя женщина.





Игра. Удмуртия. На 255 км дороги «Подъезд к городу Пермь от автодороги М-7 Волга» Игринского района Удмуртии 6 февраля произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

Водитель грузовика «Вольво» в пути допустил отсоединение от задней оси тягача двух колес. Одно из них отскочило в автомобиль «Хендай».

В результате ДТП пассажирка легковушки – 34-летняя женщина - погибла.

Сотрудники устанавливают обстоятельства аварии.