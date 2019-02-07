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Отлетевшее колесо спровоцировало смертельное ДТП в Удмуртии

10:49, 07 февраля, 2019
Анна Торхова
10:49, 07 февраля, 2019
Анна Торхова
419
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#ДТП\n#Ижевск\n#Игра\n#авария\n#Удмуртия\n#автомобиль
Фото: 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике
419
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В аварии погибла 34-летняя женщина.

Игра. Удмуртия. На 255 км дороги «Подъезд к городу Пермь от автодороги М-7 Волга» Игринского района Удмуртии 6 февраля произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

Водитель грузовика «Вольво» в пути допустил отсоединение от задней оси тягача двух колес. Одно из них отскочило в автомобиль «Хендай».

В результате ДТП пассажирка легковушки – 34-летняя женщина - погибла.

Сотрудники устанавливают обстоятельства аварии.

Карта всех ДТП Удмуртии / Сусанин

Карта ДТП Удмуртии и городов Ижевска, Воткинска, Можги, Сарапула по сводкам ГИБДД, которые произошли начиная с 01 января 2018 года

10:49, 07 февраля, 2019
Анна Торхова
419
0
#ДТП\n#Ижевск\n#Игра\n#авария\n#Удмуртия\n#автомобиль

 

 

 


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