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В Ижевске экс-руководителю компании «Гид» Людмиле Гуляшиновой продлили срок домашнего ареста

14:25, 06 февраля, 2019
Дмитрий Стрелков
14:25, 06 февраля, 2019
Дмитрий Стрелков
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#бизнес\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#мошенничество\n#Людмила Гуляшинова\n#деньги\n#суд
Фото: pixabay.com
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Женщину обвиняют в мошенничестве.

Ижевск. Удмуртия. Экс-директору ООО «Финансовая компания «ГИД» в Ижевске Людмиле Гуляшиновой продлили срок домашнего ареста. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судейского сообщества Удмуртии в среду, 6 февраля.

Индустриальный райсуд Ижевска удовлетворил ходатайство следователя и продлил срок домашнего ареста в отношении обвиняемой на два месяца — до 7 апреля 2019 года включительно с сохранением ранее возложенных на обвиняемую ограничений.

Напомним, Людмилу Гуляшинову обвиняют по статье 159 УК России «Хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, совершённое с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере». В октябре 2018 года женщину заподозрили в хищении более 115 млн рублей у вкладчиков, а в январе 2019 года — в «обнале»

14:25, 06 февраля, 2019
Дмитрий Стрелков
159
0
#бизнес\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#мошенничество\n#Людмила Гуляшинова\n#деньги\n#суд

 

 

 


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