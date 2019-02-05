Жителя Удмуртии убили гантелей и закопали в огороде

Также у погибшего похитили почти полмиллиона рублей от продажи дома.

Воткинск. Удмуртия. Жителя Воткинсого района Удмуртии обвинили в убийстве и краже в крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК России во вторник, 5 февраля.

По данным следствия, в конце октября 2018 года в правоохранительные органы обратился житель Ижевска, сообщивший, что за две недели до того его знакомый выехал в деревню Кудрино Воткинского района продавать дом, и с тех пор о нём ничего не известно. В ходе оперативно-следственных действий выяснилось, что мужчина стал жертвой преступления.

Следствие установило, что потерпевший после продажи дома остался в деревне употреблять спиртные напитки со своим знакомым местным жителем. Между мужчинами произошла ссора, в ходе которой бывший односельчанин нанёс потерпевшему побои руками и несколько раз ударил гантелей. В результате полученных травм потерпевший скончался на месте. Злоумышленник закопал его тело в огороде, а деньги от продажи дома спрятал у себя.

В ходе обысков обнаружены и изъяты орудие преступления — гантель, а также деньги в сумме 520 тыс. рублей. Тело погибшего обнаружено в месте захоронения. С учётом собранной следствием доказательственной базы уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд.