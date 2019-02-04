Жителя Санкт-Петербурга заподозрили в сбыте фальшивых банкнот в Ижевске

Злоумышленник расплачивался купюрами в 5000 рублей.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске задержали жителя Санкт-Петербурга по подозрению в сбыте фальшивых денежных купюр. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Удмуртии в понедельник, 4 февраля.

Отмечается, что в середине января 2019 года в полицию поступило несколько сообщений об обнаружении денежных купюр с признаками подделки. Одну из пятитысячных купюр обнаружила кассир ижевской аптеки, ещё четыре купюры — в кредитных организациях, куда они поступили из торгового центра, продуктового магазина и с автозаправки.

Полицейские изъяли записи с камер видеонаблюдения, установленных в данных организациях, и установили личность подозреваемого. Им оказался 32-летний неработающий житель Санкт-Петербурга. Мужчину задержали и взяли под стражу. В ходе обыска у него изъяли вещи, приобретённые на поддельные купюры.

Следствием возбуждены уголовные дела по статье 186 УК России «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денежных купюр». Полицейские устанавливают причастность мужчины к совершению аналогичных преступлений в Удмуртии и на территории других регионов.